شكرا لقرائتكم خبر عن أحد حلفاء الإخوان المنشقين: الجماعة جعلت مرسى من الخلفاء فماذا يكون "تميم"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر عماد أبو هاشم، أحد حلفاء الإخوان، المنشقين عنهم مؤخرا، من جماعة الإخوان، مشيرا إلى أن التنظيم يسعى لتشبيه قياداته بالأنبياء والخلفاء الراشدين.

وقال عماد أبو هاشم، فى تدوينة له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إنه بعد وصفه أنه من الأنبياء و أنه رفع إلى السماء، الإخوان يجعلون مرسى سادس الراشدين من الخلفاء، فماذا يكون تميم إذن؟.

وكان عماد أبو هاشم، أحد قضاة بيان رابعة، المحال للصلاحية كشف عن عدة طرق وتسهيلات تقدمها كندا لجماعة الإخوان للجوء إليها.

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