شكرا لقرائتكم خبر عن قطريليكس: الصاروخ القطرى المضبوط فى إيطاليا كان سيستخدم لاغتيال وزير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال موقع "قطريليكس"، التباع للمعارضة القطرية، إن ممارسات تنظيم الحمدين، المثيرة للجدل لا تتوقف، فلا يكاد ينقضي يوم دون أن تنتشر فضيحة ذات بُعد دولي، ويكون النظام القطري هو متورط فيها، وآخرها العثور على صاروخ تابع للقوات المسلحة القطرية، بحوزة مجموعة من النازيين الجدد، كانوا بصدد استخدامه لاغتيال وزير الداخلية الإيطالي، الذي يعد مناهضا لسياسات الدوحة الإرهابية.

ونقل الموقع التابع للمعارضة القطرية، عن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، تأكيده أن الصاروخ القطري الذي ضبط في مداهمة لخلية تهريب أسلحة للنازيين الجدد خلال الأسبوع الجاري، كان مرتبطا بمؤامرة لاغتياله بمشاركة قوات شبه عسكرية أوكرانية.

Advertisements

وأوضح موقع قطريليكس، أن مؤامرة ضد سالفيني، زعيم حزب ليجا نورد اليميني في البلاد، كانت من بين العديد من مجالات التحقيق التي تابعوها أثناء قيامهم بالتحقيق مع الأفراد المرتبطين بشبكات شبه عسكرية في شرق أوكرانيا، لكن وصلت التحقيقات في مؤامرة اغتيال سالفيني إلى طريق مسدود.