برلمانية: اختيار الغردقة لاستضافة حفل جوائز الاتحاد الأفريقى رسالة آمان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة هالة أبو السعد، أن قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" بإقامة الحفل السنوى لاختيار أحسن لاعب ومدرب وفريق أفريقى فى الغردقة فى أول أسبوع من شهر يناير القادم، بحضور نجوم أفريقيا والعالم، يعد شهادة نجاح لمصر بشأن التنظيم الجيد لكأس الأمم الأفريقية.
وأضافت النائبة هالة أبو السعد، أن هذا الاختيار يعطى رسالة بأن مصر بلد الأمن والآمان، وتأكيد على أن مصر تم وضعها مرةثانية فى الحريطة العالمية والتأكيد على أن القاهرة جاهزة لاستضافة أى فعاليات قارية وتنظيمها على أفضل شكل.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هذا الاختيار أيضا يؤكد أن مصر أصبحت الدولة الأم للشرق الأوسط والقارة الأفريقية وتستطيع أن تسقبل أى احتفاليات أو بطولات كبرى، مثلما فعلت فى كأس الأمم الأفريقية.
وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" أعلن اختيار مدينة "الغردقة" لاستضافة حفل الإعلان عن اللاعب الفائز بجائزة الأفضل فى القارة لعام 2019.
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