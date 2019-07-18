شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: تحصيل أكثر من مليارى جنيه من رسوم تقنين التعدى على أراضى الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض مجلس المحافظين خلال اجتماعه اليوم الخميس، تقرير إزالة التعديات على أراضي الدولة بالمحافظات خلال الفترة من 17/5/2017 حتى 31/5/2019، والذى أشار إلى أن إجمالى حالات الإزالة على أراضى المبانى والأراضى الزراعية وصلت إلى 333977 حالة، وذلك من أصل 565985 حالة تعد على مستوى المحافظات.

أما بالنسبة لتحصيل موارد الدولة من إجراءات التقنين، فقد أشار وزير التنمية المحلية إلى أن عدد طلبات التقنين وصل إلى 278834 طلبا، وأن عدد أذونات الفحص المسددة وصل إلى 20887 إذنا بنسبة 76%، بزيادة عدد 1809 عن تقرير 22 يونيو 2019، وأن عدد أذونات المعاينة المسددة وصل إلى 145922 إذنا بنسبة 73% بزيادة عدد 4728، وأن عدد المعاينات الفعلية وصل إلي 82669 بزيادة عدد 1073.

Advertisements

وفي ذات الصدد، أوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن ما تم تحصيله من رسوم الفحص والمعاينة ونسبة 25% مقدم تعاقد، وصل إلى مبلغ 2,064,900,310 مليار جنيه حتى الآن بزيادة مبلغ 100,094,792 مليون جنيه عن تقرير 22 يونيو 2019، لافتاً إلى أن عدد ما تم تحريره من عقود وصل إلى 2700 عقد حتى الآن بنسبة 23% بزيادة عدد 515 عقدا عن تقرير 22 يونيو 2019.