شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة: اختيار الغردقة لاستضافة حفل جوائز الاتحاد الأفريقى تأكيد على مكانة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة هيام حلاوة، أن قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" بإقامة الحفل السنوى لاختيار أحسن لاعب ومدرب وفريق أفريقى فى الغردقة فى أول أسبوع من شهر يناير المقبل، بالغردقة بحضور نجوم أفريقيا والعالم، هو تأكيد على مكانة مصر فى أفريقيا وأن مصر هى بلد الأمن والآمان.

وأضافت النائبة هيام حلاوة، أن نجاح مصر فى تنظيم بطولة أمم أفريقيا، شجع الكاف لاختيار مصر مقرا لاستضافة الحفل السنوى لاختيار أحسن لاعب ومدرب وفريق أفريقى، وأن تنظيم مصر لكأس الأمم الأفريقية تنظيم مشرف بدء من الافتتاح مرورا بكل المباريات من استعدادات للملاعب وتجهيزات البنية التحتية، واهتمام من كل المسؤولين بالدولة استعدادا لاستقبال الوفود الأفريقية، وبمتابعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي يجعلنا نقول فعلا مصر تستطيع .

ولفتت النائبة هيام حلاوة، إلى أن هناك حصيله من المكاسب لمصر، بأنها حازت ثقة العالم فى فى كل المجالات الاقتصادية والسياسية والرياضية فى ظل ما تقوم به مصر فى الفترة الحالية من بناء وتنمية، أثبتت قدرتها على أنها دولة المرحلة وبيت الوطن .

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وتابعت: نشيد بدور لجنة التنظيم والأجهزة الأمنية والتنفيذية وسلوك الجمهور، وترحيب الشعب المصرى لضيوف مصر الكرام من الأخوة الأفارقة، ليكتب التاريخ أن مصر أرض البطولات وبيت لكل العالم وتحتوى الجميع بأمن وسلام وحب .