شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم النواب": ندعم التعليم فى اتخاذ الاجراءات القانونية لمواجهة "الغش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن اللجنة تؤيد وتدعم وزارة التربية والتعليم فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يرتكب غشاً فى أى مرحلة من مراحل التعليم.

وأضاف هاشم، فى بيان صحفى اليوم الخميس، أن اللجنة فى اجتماعها الأخير أكدت على موقفها، مضيفا: "إننا نقف مع وزارة في مواجهة أي محاولات للضغط عليه، ونرجو منه اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمنع هذه الظاهرة".

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وتابع رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أنه طالب شخصياً في دور الأنعقاد للمجلس أثناء مناقشة القانون الخاص بمحاربة الغش، بإعتباره جريمة لا تسقط بالتقادم.

وأكد هاشم، أن لجنة التعليم والبحث العلمي تقف ضد الغش بكل صوره سواء محاوله الغش أو المساعدة عليه، وهذا موقفها الواضح، متابعاً : نريد بناء أجيال قادرة علي الابداع والابتكار.