شكرا لقرائتكم خبر عن خبير سعودى فاضحا قطر: المملكة لم تقحم السياسة فى شعائر الإسلام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فهد ديباجى، المحلل السياسى السعودى، إقحام تنظيم الحمدين الشائر الإسلامية فى السياسة، من خلال تسييس النظام القطرى للحج بعد المقاطعة العربية لقطر التى بدأت منذ 5 يونيو الماضى.
وقال الخبير السياسى السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن السعودية لم تقحم يوما السياسة في شعائر الإسلام كما يدعيهـا تنظيم الحمدين.
وتابع فهد ديباجى: السعودية سهلت كل العقبات ودعت الدوحة لتسهـيل العوائق للحجاج القطريين وخادم الحرمين و ولي العهد سخروا كافة الإمكانيات للتيسير والتسهيل لضيوف الرحمن.
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