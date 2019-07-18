شكرا لقرائتكم خبر عن خبير سعودى فاضحا قطر: المملكة لم تقحم السياسة فى شعائر الإسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فهد ديباجى، المحلل السياسى السعودى، إقحام تنظيم الحمدين الشائر الإسلامية فى السياسة، من خلال تسييس النظام القطرى للحج بعد المقاطعة العربية لقطر التى بدأت منذ 5 يونيو الماضى.

وقال الخبير السياسى السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن السعودية لم تقحم يوما السياسة في شعائر الإسلام كما يدعيهـا تنظيم الحمدين.

وتابع فهد ديباجى: السعودية سهلت كل العقبات ودعت الدوحة لتسهـيل العوائق للحجاج القطريين وخادم الحرمين و ولي العهد سخروا كافة الإمكانيات للتيسير والتسهيل لضيوف الرحمن.