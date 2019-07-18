شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: اختيار الغردقة لاستضافة حفل جوائز الاتحاد الأفريقى يؤكد نجاح تنظيم الكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب سامى رمضان، أن قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" بإقامة الحفل السنوى لاختيار أحسن لاعب ومدرب وفريق أفريقى فى الغردقة فى أول أسبوع من شهر يناير القادم، بحضور نجوم أفريقيا والعالم، هو دلالة على تأكيد على نجاح تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية تنظيميا، فقد كان تنظيم البطولة ناجحا بشكل غير مسبوق من كل الجوانب الأمنية والرياضية، وظهور الملاعب المصرية بصورة تشبه الملاعب الأوربية والتشجيع المثالى للجمهور المصرى العظيم رغم خروج مصر من البطولة.

وأضاف النائب سامى رمضان، أن من مظاهر نجاح البطولة كأس الأمم الأفريقية وجود الجماهير الأفريقية فى المدرجات بكثافة فى ملحمة رياضية، أظهرت للعالم أن مصر قادرة على استضافة تلك الحدث الأفريقى وأى حدث آخر على أى مستوى رياضى.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هذا الاختيار يؤكد قدرة مصر على استضافة كل البطولات الرياضية ، موضحا أن هذا النجاح واضح لأن كل الفرق الرياضية تشعر أن مصر وطن أصيل لهم ووطنهم الثاني، فمصر تحتضن دائما أشقائها الأفارقة فهي رائدة الدول الأفريقية.

وأشار النائب سامى رمضان، إلى أن كل هذا النجاح بفضل حرص القيادة السياسية على توفير كل عوامل نجاح البطولة.

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