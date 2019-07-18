محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (أ ش أ):
قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، اليوم الخميس، إن ميليشيا الحوثي تمنع فرق الأمم المتحدة من أداء مهامها في اليمن، مشيرا إلى أن الميليشيا تواصل هجماتها بالطائرات المسيرة على السعودية.
وأضاف لوكوك -في إحاطة أمام مجلس الأمن أوردتها قناة (العربية الحدث) الإخبارية- أن تمويل عمليات الاستجابة الإنسانية من قِبل السعودية والأمم المتحدة أنقذ حياة الملايين، لافتًا إلى أن التمويل انخفض للنصف تقريبًا، محذرًا من أن 4 ملايين شخص في صنعاء مهددون بالإصابة بالكوليرا.
من جهته، قال مدير برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة ديفيد بيزلي: "رجوت ميليشيا الحوثي بالسماح لبرنامج الغذاء العالمي بإيصال المساعدات"، منوهًا بأن برنامج الأغذية توصل لاتفاق مبدئي مع الحوثيين للسماح لبرنامج الغذاء العالمي بمواصلة مهامه.
وأوضح بيزلي: "وافقنا على استئناف عمليات برنامج الغذاء العالمي عبر المساعدات النقدية".
كانت هذه تفاصيل خبر مسئول أممي: ميليشيا الحوثي تمنع فرق الأمم المتحدة من أداء مهامها باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.