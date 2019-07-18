الكشف على 1360 حالة بالقافلة الطبية بقرية كفر فرسيس ببنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اختتام أعمال القافلة الطبية بقرية كفر فرسيس التابعة لمركز ومدينة بنها بالقليوبية، موضحًا أنه جرى توقيع الكشف على 1360 حالة على مدار اليومين الماضيين، تنوعت ما بين (أطفال وأشعة وباطنة وجراحة ورمد).

وأضاف فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن القافلة تواجدت بالقرية، وشملت 8 تخصصات هي (الباطنة، والقلب، ونساء وولادة، وأطفال، وجراحة عامة، ومسالك بولية، وعظام، ومخ وأعصاب، والأشعة والتحاليل)، وتم صرف العلاج اللازم للحالات المرضية، وتحويل الحالات التى تحتاج إلى تدخل جراحى إلى المستشفيات لعمل اللازم.

وأوضحوكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن المديرية تقوم بتنظيم تلك القوافل بالتنسيق مع الوزارة، بهدف الوصول بالخدمات الطبية إلى الأماكن والقرى التى تفتقر للخدمات الصحية.