ميليشيا الحوثي تعدم طفلا زعمت انتمائه لـ "داعش" في تعز اليمنية

محمد اسماعيل - القاهرة - عدن - (أ ش أ):

أعدمت مليشيا الحوثي الانقلابية، طفلا يمنيا، اليوم الخميس، برصاص عناصرها شرقي مدينة تعز جنوبي غرب البلاد.

وذكرت مصادر يمنية - في تصريحات لموقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية - أن عناصر المليشيا اعترضوا سيارة تقل مواطنين بينهم نساء وأطفال، عند نقطة تابعة لها، في منطقة “الحوبان”، شرقي المدينة، موضحة أن عناصر المليشيا أجبروا المواطنين على النزول من السيارة، وقاموا بتفتيشهم بطريقة مهينة.

وأضافت المصادر أن عناصر المليشيا أطلقوا النار فجأة على الطفل فؤاد حمود ناجي المجيدي، مما أدى إلى استشهاده على الفور، مشيرة الى أن الميليشيا الحوثية زعمت أن الطفل المجيدي ينتمي لتنظيم داعش، وهي الذريعة التي تتخذها الميليشيا لتصفية خصومها المعارضين لها.