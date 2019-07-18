الحكومة: 23 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي: نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن اعتبار يوم 23 يوليو الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وذلك بمناسبة ثورة 23 يوليو. وجاء نص البيان كالتالي:

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