وصول 169 مهاجر سوداني من العالقين في ليبيا بسبب الاشتباكات

استقبل مطار الخرطوم،اليوم الخميس 18 جويلية 2019 ، دفعة رابعة تضم 169 عالقًا سودانيًا كانوا بمراكز الاحتجاز التابعة لمكافحة الهجرة غير النظامية في ليبيا، بسبب الاشتباكات في طرابلس ومحيطها.

وبلغ عدد العائدين في الدفعة الثالثة 165، وفقًا لوكالة أنباء السودان الرسمية، سبقها وصول دفعتين الأولى في 2 جوان الماضي ضمت 152 مواطن ومواطنة، والثانية في 10 من ذات الشهر وضمت 182 مواطن.

وأوضحت مديرة إدارة المنظمات بجهاز المغتربين، أمل كرار إبراهيم، أن "برنامج إجلاء السودانيين العالقين بدولة ليبيا الممول من الاتحاد الأوروبي، وتنفذه المنظمة الدولية للهجرة بالشراكة مع جهاز المغتربين سيستمر حتى العام 2022".

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وأعلنت "إبراهيم" اكتمال ترتيبات وصول الدفعة الخامسة خلال الشهر الجاري، مع إجراء الترتيبات لتقديم العون اللازم للسودانين العائدين، تشمل رعاية صحية واجتماعية، ومشاريع إنتاجية بالتعاون مع الجهات المختصة ومنظمة الهجرة الدولية.

وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في أفريل2017، أنها تعمل لإعادة نحو حوالي 10 آلاف مهاجر معظمهم من إفريقيا عالقين في ليبيا بنهاية العام الجاري.