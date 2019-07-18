الجيش اليمني يحبط هجوما لمليشيا الحوثي في الحديدة

أحبطت قوات الجيش اليمني، اليوم الخميس، هجوما لمليشيا الحوثي شرقي مدينة الحديدة.
الكيلو 16 بمديرية الحالي شرق مدينة الحديدة، وقصفت بقذائف مدفعية مواقع للجيش في منطقتي الفازة والجبلية بمديرية التحيتا جنوبي المحافظة، إلا أن القوات أجبرت المليشيا على التراجع والفرار، بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها.
وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) أن ميليشيا الحوثي حاولت التقدم للسيطرة على مواقع قوات الجيش في منطقة
وأشار الموقع إلى أن مليشيا الحوثي تواصل استهداف مواقع للجيش اليمني في محافظة الحديدة، في الوقت الذي تتمسك به قوات الجيش بالهدنة الأممية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.
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