أعدمت ميليشيا الحوثي الانقلابية طفلاً يمنياً، اليوم الخميس، برصاص عناصرها شرق مدينة تعز جنوب غرب البلاد.
وذكرت مصادر يمنية - في تصريحات لموقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية - أن عناصر الميليشيا اعترضواسيارة تقل مواطنين بينهم نساء وأطفال، عند نقطة تابعة لها، في منطقة "الحوبان"، شرق المدينة، موضحة أن عناصر الميليشيا أجبروا المواطنين على النزول من السيارة، وقاموا بتفتيشهم بطريقة مهينة.
وأضافت المصادر أن عناصر الميليشيا أطلقوا النار فجأة على الطفل فؤاد حمود ناجي المجيدي، مما أدى إلى استشهاده على الفور، مشيرة الى أن الميليشيا الحوثية زعمت أن الطفل المجيدي ينتمي لتنظيم داعش، وهي الذريعة التي تتخذها الميليشيا لتصفية خصومها المعارضين لها.
كانت هذه تفاصيل خبر ميليشيا الحوثي تعدم طفلاً زعمت انتمائه لـ "داعش" في تعز اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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