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سيارة مفخخة يستهدف مقر شرطة قندهار جنوب أفغانستان

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شنت مجموعة من المسلحين، اليوم الخميس، هجوما بسيارة مفخخة استهدف مقر شرطة مدينة قندهار جنوب أفغانستان، ما أسفر عن اندلاع مواجهات بين قوات الأمن والمسلحين.

وذكرت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية أن المسلحين هاجموا مقر شرطة قندهار في منطقة عينو مينه، دون أن تورد مزيدا من التفاصيل.


وأكد قائد عام شرطة قندهار

الجنرال تادين خان أتشاكزاي وقوع الهجوم على مقربة من مقر الشرطة، مضيفا أن قوات الأمن ردت على الهجوم، ومازالت المواجهات مستمرة.

 

وأهاب قائد الشرطة بسكان المدينة البقاء بعيدا عن موقع الهجوم حرصا على سلامتهم.

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