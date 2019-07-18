موقع إسرائيلي يكشف سر ناقلة النفط التي استحوذ عليها الحرس الثوري الإيراني

ذكر موقع ديبكا الإستخباراتي الاسرائيلي أن ناقلة النفط التي عرفت بأنها "أجنبية والتي استولى عليها الأسطول الحرس الثوري الإيراني ربما تكون ناقلة النفط في الإمارات العربية المتحدة ، التي اختفت في نهاية الأسبوع عندما أبحرت قبالة الساحل الإيراني ، أم أنها ناقلة أخرى؟

وأشار الموقع أن الناقلة تضم 12 من أفراد الطاقم، فيما علقت وزارة الخارجية الريطانية، الخميس، بعد تقارير عن احتجاز ناقلة نفط في الخليج، قائلة إنها تسعى للحصول على مزيد من المعلومات.

ونشرت الخارجية البريطانية بيانا نقلته وكالة "رويترز"، تطالب فيه حث

السلطات الإيرانية، "ضرورة تهدئة الوضع في المنطقة".

وتراقب الخارجية البريطانية باستمرار الوضع الأمني هناك، وملتزمة بالحفاظ على حرية الملاحة وفقا للقانون الدولي.

وجاء ذلك بعد أن قال الحرس الثوري الإيراني، يوم الخميس، إنهم احتجزوا ناقلة نفط أجنبية على متنها طاقم مكون من 12 فردا متهمين "بتهريب" النفط في الخليج الفارسي، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية.