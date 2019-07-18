اعتقال رئيس وزراء سابق في باكستان بتهمة الفساد

اعتقل جهاز المحاسبة الوطني لدى باكستان، القيادي البارز لحزب الرابطة الإسلامية المعارض ورئيس الوزراء الباكستاني السابق شاهد خاقان عباسي، في قضية فساد مالي تتعلق باستيراد الغاز الطبيعي المسال. باستيراد الغاز الطبيعي المسال. وذكر جهاز المحاسبة -في بيان أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية اليوم الخميس- أنه قد استدعى عباسي للمثول أمامه اليوم؛ لاستجوابه حول الاتهامات الموجهة إليه في قضية منح عقد غير قانوني لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، لكنه رفض الاستجواب.

وأوضحت الوكالة أنه تم اعتقال شاهد خاقان عباسي في مدينة لاهور. عباسي للمثول أمامه اليوم؛ لاستجوابه حول الاتهامات الموجهة إليه في قضية منح عقد غير قانوني لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، لكنه رفض الاستجواب.وأوضحت الوكالة أنه تم اعتقال شاهد خاقان عباسي في مدينة لاهور.

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