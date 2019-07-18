الترويكا ترحب باتفاق العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير

رحبت دول الترويكا (النرويج وبريطانيا والولايات المتحدة) بالاتفاق الذي توصل إليه المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في السودان بشأن إعلان سياسي يحدد الهيكل والمسؤوليات على نطاق واسع للحكومة الانتقالية.
وذكر بيان أصدرته دول الترويكا، وأوردته قناة (العربية) الإخبارية اليوم الخميس: "نأمل في أن تتمكن هذه المؤسسات من كسب ثقة ودعم الشعب السوداني".
وأضاف البيان: "تثني دول الترويكا على جهود الاتحاد الإفريقي والوسطاء الإثيوبيين والسودانيين في مساعدة الطرفين على
أعمال العنف، والتفاوض على إنهاء النزاعات الداخلية في السودان".
وأعلنت دول الترويكا، في بيانها: "نرحب بالتزام الطرفين بدعم تحقيق مستقل في أحداث 3 يونيو وغيرها، ونرحب بالتزام الطرفين بدعم تحقيق مستقل في أحداث 3 يونيو وغيرها من
واختتم البيان: "تتطلع دول الترويكا إلى العمل مع حكومة انتقالية يقودها مدنيون تعمل على تحقيق تطلعات الشعب السوداني إلى الحكم المستجيب للشعب والسلام والعدالة والتنمية".
وكانت دول الترويكا قد أكدت دعمها للمبادرة الإفريقية للانتقال السلمي للسلطة في السودان.
يشار إلى أنه تم أمس الأربعاء الاتفاق والتوقيع على الوثيقة الأولى التي تتناول الاتفاق السياسي لتقاسم السلطة بين المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، وتم التوقيع بحضور الوسيطَين الإفريقي والإثيوبي، فيما أُعلن أن التوقيع على الوثيقة الدستورية تم تأجيله إلى غد الجمعة.
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