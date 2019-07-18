الرئيس الجزائرى يزور القاهرة تشجيعاً لمنتخب بلاده في نهائي إفريقيا

قالت الرئاسة الجزائرية إن سفر الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح إلى مصر لحضور المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية بين الجزائر والسنغال هدفه تحفيز اللاعبين والتعبير عن ارتياحه وعرفانه لما حققه الفريق من إنجازات حتى الآن.

وأضافت الرئاسة الجزائرية في بيان لها إن "إن حضور رئيس

الدولة الذي سيلتقي بعناصر المنتخب الوطني والجهاز الفني عشية المباراة النهائية يأتي حرصا منه على تحفيز وتشجيع المنتخب الوطني والتعبير عن ارتياحه وعرفانه لما حققه الفريق من انجازات حتى الآن وما أظهره من مهارة ونضج ووطنية في الاداء والسلوك لينال عن جدارة وإعجاب واعتراف الجميع ويتبوأ مكانة خاصة في ذاكرتنا الوطنية " .



وأضاف البيان أن سفر رئيس الدولة إلى مصر "يشكل أيضا فرصة سانحة للتعبير عن مدى اعتزازه بالدعم والتشجيع اللذان ما برح يقدمهما الشعب الجزائري لفريقنا الوطني، عبر كامل التراب الوطني وفي الخارج، طوال المنافسة القارية بكل اعتزاز وفخر وبسلوك حضاري وحس وطني رفيع."