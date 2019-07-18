رئيس أوكرانيا يناشد الأجانب الاستثمار في بلاده

ناشد رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي المستثمرين الأجانب الاستثمار في أوكرانيا. وقال زيلينسكي - في فيديو بثه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الخميس- إنه من الضروري إجراء سلسلة من الإصلاحات التي من شأنها أن تسهم في النمو الاقتصادي للبلاد.

وأضاف زيلينسكي، حسبما أوردت وكالة أنباء (إنترفاكس) الأوكرانية: "نحن بحاجة إلى تغيير الكثير هنا، مثل: إقالة غير المتخصصين وتوظيف المهنيين، وإلغاء القيود على الصناعات وتبسيط القواعد، وتحسين البنية التحتية، وأشياء أخرى كثيرة".

وتابع زيلينسكي: "كما تعلمون، فإن التغييرات تستغرق وقتًا..أدعوكم أيها المستثمرون من أي جزء من العالم للانضمام إلى الفرصة". من الإصلاحات التي من شأنها أن تسهم في النمو الاقتصادي للبلاد.وأضاف زيلينسكي، حسبما أوردت وكالة أنباء (إنترفاكس) الأوكرانية: "نحن بحاجة إلى تغيير الكثير هنا، مثل: إقالة غير المتخصصين وتوظيف المهنيين، وإلغاء القيود على الصناعات وتبسيط القواعد، وتحسين البنية التحتية، وأشياء أخرى كثيرة".وتابع زيلينسكي: "كما تعلمون، فإن التغييرات تستغرق وقتًا..أدعوكم أيها المستثمرون من أي جزء من العالم للانضمام إلى الفرصة".

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