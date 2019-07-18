سفيرة المكسيك بواشنطن تطالب الولايات المتحدة الإسراع في معالجة طلبات اللجوء

طالبت سفيرة المكسيك في واشنطن مارثا بارسينا الولايات المتحدة بالإسراع في معالجة طلبات اللجوء والبت فيها. ونقلت شبكة (يورونيوز) الإخبارية عن السفيرة قولها، اليوم الخميس: "إن المكسيك ليست مستعدة للتوقيع على (اتفاق دولة ثالثة آمنة) مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن طالبي اللجوء على الحدود المشتركة". مستعدة للتوقيع على (اتفاق دولة ثالثة آمنة) مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن طالبي اللجوء على الحدود المشتركة".

وأضافت السفيرة أن "المهاجرين لا يمكنهم الانتظار في المكسيك لمدة ثلاث سنوات انتظارًا لاتخاذ إجراء أمريكي".

وتطالب الولايات المتحدة المكسيك بقبول تصنيف (دولة ثالثة آمنة) الذي سيجبرها على أن تسمح بشكل دائم بدخول معظم طالبي اللجوء من أمريكا الوسطى.

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