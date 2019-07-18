بومبيو يعلن إنشاء هيئة عالمية للحريات الدينية

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخميس، إن الولايات المتحدة ستنشئ هيئة عالمية جديدة للقيام بحملات لتعزيز الحريات الدينية عقب لقاء مهم في واشنطن.

وأضاف أن العمل جار على تفاصيل الهيئة التي سيطلق عليها اسم "التحالف الدولي للحريات الدينية"، ولكنها "ستجمع الدول التي تفكر بنفس الطريقة" كي تكون هذه القضية من الأولويات.

وصرح بومبيو أمام اجتماع وزاري أن الهيئة "ستوفر المساحة اللازمة لتعزيز العمل الذي نقوم به خلال العام، والأهم أنها ستدافع عن الحقوق الثابتة لكل البشر في الاعتقاد أو عدم الاعتقاد، بحسب خيارهم".

ويشارك في الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام في وزارة الخارجية ويعقد للعام الثاني على التوالي، ممثلون من عشرات الدول ومئات النشطاء لدعم الحرية الدينية.

وقال بومبيو إن ألبانيا وكولومبيا والمغرب والفاتيكان، تخطط لإقامة فعاليات لمتابعة اجتماع واشنطن الوزاري.

وعقب الاجتماع الأول نظمت كلّ من الإمارات العربية المتحدة وبريطانيا وتايوان مؤتمرات تتعلق به.