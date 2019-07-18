ألمانيا: ما سمعناه من طهران مؤخراً غير مقبول

قال وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، إن بلاده والدول الأخرى التي لا تزال طرفاً في الاتفاق النووي، تتوقع من إيران احترام التزاماتها بموجب الاتفاق، ووصف الإعلانات الصادرة عن طهران مؤخراً بأنها "غير مقبولة".

وقال ماس اليوم الخميس: "يتوقع كلّ من بقي طرفا في هذا الاتفاق من إيران الوفاء بالتزاماتها.. نحاول أن نفعل ذلك... ونتوقع من إيران أن تتمسك بالتزاماتها أيضاً".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف "ما سمعناه من طهران في الأيام والأسابيع الماضية غير مقبول".

وفي الإطار، قال الكرملين اليوم الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحثا الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 وكذلك الصراع في شرق أوكرانيا.

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وتسعى فرنسا لتهدئة التوتر منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي العام الماضي. ولا تزال الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق، وهي روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، ملتزمة به.

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وذكر الكرملين في بيان: "أشار كلا الطرفين إلى أنه (الاتفاق النووي) هو أهم عنصر لحفظ الأمن في الشرق الأوسط والحفاظ على نظام منع الانتشار النووي".

وأعلنت إيران تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي على الرغم من التحذيرات الأوروبية، وأكدت أنها ستواصل تخفيض التزاماتها، إذا لم تتمكن الدول الموقعة على الاتفاق من حمايتها من العقوبات الأميركية التي تخنق اقتصادها.