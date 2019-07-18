البحرين تستعد لاستضافة اجتماع يُعنى بأمن الملاحة البحرية والجوية

أكدت وزارة خارجية مملكة البحرين بأنها "تستعد لاستضافة اجتماع يُعنى بأمن الملاحة البحرية والجوية خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية البولندية، وبمشاركة أكثر من 60 دولة".

وأضافت الوزارة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، أن "المؤتمر يأتي كإحدى نتائج المؤتمر الدولي لدعم الأمن والسلام في الشرق الأوسط الذي انعقد بمدينة وارسو في فبراير الماضي"، مؤكدة أن "هذه المبادرة تأتي في إطار الدور الذي تضطلع به مملكة البحرين للمساهمة في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وإدراكاً منها للمخاطر التي تهدد المنطقة في ظل ممارسات إيران التي تشكل خطراً كبيراً على الملاحة البحرية والجوية، وتجسيداً لسياسة مملكة البحرين المرتكزة على ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مواجهة كافة المشكلات والأزمات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين".

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وشددت وزارة الخارجية على أن "هذا الاجتماع سيشكل فرصة للتشاور وتبادل الرؤى بين العديد من دول العالم، للوصول إلى السبل الكفيلة لردع الخطر الإيراني وضمان حرية الملاحة في هذه المنطقة الاستراتيجية للعالم أجمع".