كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن تعلن فرض عقوبات على قادة ميليشيات عراقية موالية لـ إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، اليوم الخميس، فرض عقوبات على اثنين من قادة الميليشيات الموالية لإيران في العراق.

وقال "بنس"، خلال تصريحاته، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقف مكتوفة اليدين بينما تنشر الميليشيات المدعومة من إيران الإرهاب".

وأثار تزايد استخدام إيران ومليشياتها الطائرات المسيرة في مهام استطلاع وهجمات إرهابية في مختلف أرجاء الشرق الأوسط، قلق واشنطن، في ظل تصاعد التوتر بين الجانبين.