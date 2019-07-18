كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جريفيث": نشعر بالقلق من استهداف الحوثيين أهدافا في السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، اليوم الخميس، عن قلقه من الهجمات التي شنّتها ميليشيا الحوثي الإرهابية على السعودية، واستهدفت خلالها الأعيان المدنية.



وقال مارتن جريفيث خلال إحاطة قدمها لمجلس الأمن الدولي: "فوجئنا الأسبوع الماضي بإصدار الحوثيين أحكام إعدام على معتقلين"، مُطالباً الميليشيا باحترام الأصول والقوانين التي ترعى الأسرى والمعتقلين.



وأضاف: "لمست رغبة بلقاءاتي مع المسؤولين في التوصل إلى حل في اليمن، وتأكيد الجميع على ضرورة الحل السياسي وتطبيق (اتفاق استوكهولم)"، مشدداً على أنه يجب عودة السلام وفق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن.

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وأشار المبعوث الأممي إلى أن الحديدة هي البوابة المحورية للسلام، كما أن التقدم فيها سيسمح بالتركيز على العملية السياسية الأشمل.



ونوّه بأن وقف إطلاق النار ثابت في هذه المدينة؛ لكن العمليات العسكرية جارية على محاور أخرى، منوهاً بأنهم حققوا اختراقاً مهماً ويبقى الاتفاق على طبيعة القوات المحلية فيها.



واعتبر جريفيث أن الوضع الإنساني يشكل أولوية مهمة، لافتاً إلى وجود تقدم محدود في تعز، ونسعى إلى فتح معبر إنساني واحد على الأقل.