كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البحرين تستعد لاستضافة اجتماع أمن الملاحة البحرية والجوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الخميس، استعداد البحرين لاستضافة اجتماع أمن الملاحة البحرية والجوية بالتعاون مع الولايات المتحدة وبمشاركة أكثر من 60 دولة.

سيكون الاجتماع بحضور 65 دولة، والبحرين هي المسئولة عن توزيع الدعوات على الدول.والاجتماع هو متابعة لمؤتمر وارسو حول الشرق الأوسط الذي عقد في الثالث عشر والرابع عشر من فبراير الماضي، لمواجهة ما تعتبره واشنطن تصعيد إيراني في منطقة الخليج.



وتشهد المنطقة توترات خلال الأسابيع الأخيرة، تسببت في تخريب ناقلات نفط إماراتية وسعودية، بجانب محاولة الاستيلاء على ناقلة بريطانية ردًا من إيران على احتجاز شاحنة تابعة لها في جبل طارق.