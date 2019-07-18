كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكم بالإعدام على المتهمين في مقتل سائحتين بالمغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت محكمة مغربية، اليوم الخميس، الحكم بالإعدام على المتهمين الثلاثة الرئيسيين في مقتل سائحتين بالمغرب نهاية العام الماضي، حسبما نقلت "سكاي نيوز عربية".