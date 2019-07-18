كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الروسي يحث الولايات المتحدة على تجنب الأعمال الاستفزازية بشأن إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، الولايات المتحدة على تجنب أي خطوات من شأنها إذكاء مزيد من التوترات مع إيران.

وقال لافروف لصحيفة راينيش بوست الألمانية في مقابلة نشرت على موقع وزارة الخارجية الروسية على الإنترنت "أي تحركات طائشة يمكن أن تؤدي إلى صراعات محفوفة بعواقب غير متوقعة ومدمرة".

وقال لافروف، إن سياسة الخنق التام للاقتصاد الإيراني الذي اتبعته واشنطن أدت إلى تفاقم حاد في الوضع في منطقة الخليج، ووصف المسار الأمريكي بأنه "قصير النظر وخطير".

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كما حذر كبير الدبلوماسيين الروس من أن تكديس القوات البحرية الأمريكية في المنطقة يخلق خطر المواجهة المسلحة.

وطلب لافروف من جميع الأطراف، وخاصة الولايات المتحدة، اتخاذ خطوات لإلغاء الوضع وحل المشكلات القائمة بالوسائل السياسية والدبلوماسية.

وقال إن روسيا ستواصل تعاونها "القانوني تماما والمتبادل المنفعة" مع إيران.

