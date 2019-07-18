كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الروسي يحث الولايات المتحدة على تجنب الأعمال الاستفزازية بشأن إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال لافروف لصحيفة راينيش بوست الألمانية في مقابلة نشرت على موقع وزارة الخارجية الروسية على الإنترنت "أي تحركات طائشة يمكن أن تؤدي إلى صراعات محفوفة بعواقب غير متوقعة ومدمرة".
وقال لافروف، إن سياسة الخنق التام للاقتصاد الإيراني الذي اتبعته واشنطن أدت إلى تفاقم حاد في الوضع في منطقة الخليج، ووصف المسار الأمريكي بأنه "قصير النظر وخطير".
كما حذر كبير الدبلوماسيين الروس من أن تكديس القوات البحرية الأمريكية في المنطقة يخلق خطر المواجهة المسلحة.
وطلب لافروف من جميع الأطراف، وخاصة الولايات المتحدة، اتخاذ خطوات لإلغاء الوضع وحل المشكلات القائمة بالوسائل السياسية والدبلوماسية.
وقال إن روسيا ستواصل تعاونها "القانوني تماما والمتبادل المنفعة" مع إيران.