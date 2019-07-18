نهائي كان 2019.. الدخول بالمجان للجماهير الجزائرية

سيكون الدخول مجانيا أمام الجهور الجزائري، خلال المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية، مصر 2019، التي ستجمع، غدا الجمعة، بين منتخب الجزائر، ونظيره السنغالي.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن الجماهير الجزائرية ستحظى بمتابعة النهائي دون أداء واجب تذكرة ولوج الملعب، إذ يكفيها إظهار جواز السفر للدخول إلى مدرجات ملعب القاهرة الدولي، الذي سيحتضن المباراة النهائية.

وأشار المصدر ذاته أنه تم التنسيق بين السلطات المصرية، والاتحاد الجزائري لكرة القدم، بعد أن تكفل هذا الأخير بدفع سعر تذاكر جماهيره. وبالتالي، فإن دخول أنصار “الخضر” سيكون مجانيا للملعب.

يذكر أن المواجهة، تنطلق بداية من الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المغربي، إذ يبحث الجزائر عن لقبه الثاني بعد تتويجه الأول، والأخير عام 1990، في حين يسعى السنيغال إلى التتويج بكأسه الإفريقية الأولى في تاريخه، علما أن أفضل إنجاز حققه، كان بلوغه نهائي دورة مالي 2002، قبل أن يخسر أمام الكاميرون بركلات الترجيح.