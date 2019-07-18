سميرة سعيد تستعد لطرح عمل بالتعاون مع عضو لفناير

تستعد الفنانة سميرة سعيد لإصدار أغنية جديدة، تعاونت فيها مع عضو مجموعة لفناير، محسن تيزاف.

وتكلف محسن تيزاف بكتابة كلمات الأغنية، وتلحينها، وذلك قبل مدة طويلة، لتقرر الديفا سميرة سعيد طرح العمل في الفترة المقبلة.

ويرتقب أن تحمل أغنية سميرة سعيد طابعا شبابيا يتماشى مع اللون الموسيقي، الذي تقدمه مجموعة الفناير في أعمالها المعهودة.

وسبق لفرقة الفناير أن تعاملت مع سميرة سعيد في عمل غنائي مشترك قبل سنوات بعنوان” بي وينر”.

وأحيت سميرة سعيد، السنة الحالية، سلسلة حفلات في المغرب، إلتقت فيها مع جمهورها في مدن الدارالبيضاء وطنجة، والجديدة.