هذه قيمة التعويضات التي حكمت بها المحكمة لعائلات ضحايا جريمة “شمهروش”

قررت محكمة الإرهاب، اليوم الخميس، بسلا، اليوم الخميس، إدانة كل المتهمين الـ24 في جريمة مقتل السائحتين الاسكندنافيتين في منطقة “شمروش”، مع إقرار تعويض مادي للضحايا.

وفي الوقت الذي طالب دفاع الضحية الدنماركية بتعويض قدره مليار سنتيم، وطالب دفاع الضحية النرويجية بتعويض قدره 500 مليون سنتيم، قررت المحكمة إقرار تعويض للضحية النرويجية قدره 200 مليون سنتيم، سيؤديها تضامنا كل من عبد الصم الجود ويونس أوزياد ورشيد أفاطي وعبد الرحمان خيالي.

وفي ذات السياق، قررت المحكمة عدم قبول مسؤولية الدولة عن الجريمة، إضافة إلى رفض طلب إدخال كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإسان مصطفى الرميد، وجمعية دور القرآن شهودا في القضية.

كما قررت المحكمة رفض طلب إجراء الخبرة الطبية على منفذي الجريمة البشعة، وهو الطلب الذي تقدم به دفاعهم الأسبوع الماضي، متحدثا عن معاناتهم من اختلالات نفسية دفعتهم لارتكاب الجريمة.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها بالإعدام على المنفذين الثلاثة للجريمة، والمؤبد للمتهم الرابع الذي تراجع في اللحظة الأخيرة عن المشاركة في الجريمة، كما وزعت أحكاما تتراوح بين ثلاثين سنة سجنا نافذا وخمس سنوات سجنا نافذا على باقي العقوبات.