لقجع يستعرض ميزانية “الكاف”.. عجز مالي يقدر بـ 17 مليون دولار

قال فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي، ورئيس اللجنة المالية لـ”الكاف”، إن السنة المالية المنتهية بالنسبة للاتحاد القاري، سجلت عجزا ماليا قدره 17 مليون دولار.
وقال لقجع، في عرض قدمه، خلال لقاء الجمعية العمومية، الذي تم تنظيمه اليوم الخميس، بخضور رئيس “الفيفا’، جياني إنفانتينو، في العاصمة المصرية القاهرة، إن إيرادات “الكاف” تبقى غير كافية، والأرقام التي تم تحصيلها إلى غاية نهاية يونيو الماضي، ضعيفة، ويجب مضاعفتها في الفترة القادمة.
لقجع، وفي عرض له حول الميزانية، أكد أن الاتحاد القاري ربح 20 مليون دولار، من مختلف التظاهرات التي نظمها، ” وهو رقم زهيد” حسب تعبيره، كما شدد على أن “الكاف” أنفق 32 مليون دولار في مجال الدعم والتطوير.
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