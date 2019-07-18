نهاية مسلسل محاكمة “شمهروش”.. الإعدام لـ”كتيبة القتل”-تفاصيل الأحكام “

بعد التداول، أصدرت محكمة الإرهاب بسلا، قبل قليل، حكمها في حق المتهمين بجريمة قتل السائحتين الاسكندنافيتين في منطقة “شمهروش”، خلال شهر دجنبر من العام الماضي.

وبعد مسلسل محاكمة وصل إلى جلسته السابعة، قضت محكمة الإرهاب بسلا بالحكم بالإعدام على المنفذين الثلاثة للجريمة الإرهابية، وهم عبد الصمد الجود ويونس أوزياد ورشيد أفاطي، كما قضت بالسجن المؤبد لعبد الرحمان خيالي، والذي كان قد تراجع في آخر لحظة عن المشاركة في تنفيذ الجريمة.

وفي ذات السياق، جاءت تفاصيل الحكم على باقي المتهمين في هذه القضية بالحكم بثلاثين سنة سجنا على ثلاثة متهمين، و 25 سنة سجنا على أربعة متهمين، وعشرين سنة سجنا على أربعة متهمين، و18 سنة سجنا على سجين واحد، و15 سنة سجنا على أربعة متهمين، و12 سنة سجنا على سجين واحد وثمان سنوات على سجين واحد،وست سنوات لسجين واحد، وخمس سنوات لسجين واحد.