مصر: اكتشاف مدينة أثرية تعود للعصر الروماني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت مصر اليوم، الخميس، اكتشاف مدينة أثرية تعود للعصر الروماني، تضم مسرحًا وحمامًا امبراطوريًا وبقايا جامعة، في محافظة الإسكندرية.

ووفق بيان لوزارة الآثار المصرية، "تمكنت البعثة الأثرية المصرية البولندية بالإسكندرية من الكشف عن جزء كبير من مدينة أثرية ترجع للفترة بين القرنين الرابع والسابع الميلاديين".

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وقال أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية، إن "المدينة الأثرية المكتشفة تضم بقايا مسرحًا صغيرًا، وحمامًا امبراطوريًا كبيرًا، ومجموعة فريدة من 22 قاعة محاضرات والتي يرجح أنها بقايا لجامعة قديمة"، حسب البيان ذاته.

وتشهد مصر من وقت لآخر الإعلان عن اكتشافات أثرية، حيث تزخر البلاد بآثار تعود لعهد قدماء المصريين الذين بنوا الأهرامات، إحدى عجائب الدنيا السبع القديمة.