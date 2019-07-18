مدرب الجزائر لنظيره السنغالي: الأقدار جعلتنا نتواجه صغارًا وكبارًا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال المدير الفني لمنتخب الجزائر، جمال بلماضي، إنه سبق أن واجه مدرب السنغال، أليو سيسيه، عندما كانا طفلين بقرى باريس، وإن الأقدار ساقتهما لأن يتواجهان الآن بنهائي بطولة الأمم الإفريقية في مصر.

جاءت تصريحات بلماضي، في مؤتمر صحافي اليوم، الخميس، غداة مباراة الجزائر المرتقبة الجمعة أمام السنغال، في نهائي البطولة القارية على ملعب "القاهرة الدولي".

وأعرب "بلماضي" عن ثقته بلاعبيه قبيل مواجهة السنغال، مشيرا أن الخسارة واردة في المباراة النهائية للبطولة القارية.

وأضاف: "سنحاول أن نعد للنهائي كما أعددنا لكل المباريات سابقًا، التركيز يأتي من تلقاء ذاته، وأعتمد كثيرًا على اللاعبين وحماسهم الكبير، وعلينا الحفاظ عليه حتى النهاية".

وأوضح: "سأحفز لاعبي فريقي بالتأكيد، لكن لن أخبر الصحافة بما سأقوله، هذا أمر خاص باللاعبين فقط، ونعم حققنا الفوز على السنغال في المجموعات، لكنها كانت مباراة عادية وما حدث في أول البطولة لا يمكن قياسه بمباراة الغد".

وتابع بلماضي قائلَا: "من الوارد أن نخسر المباراة غدًا، فنحن سنواجه الفريق المصنف الأول في إفريقيا، ولقد وصلوا (السنغاليون) لكأس العالم ونحن لم نفعل، وكل الإحصائيات في صفه".

وعن مواجهة أليو سيسيه، مدرب السنغال، قال بلماضي: "أرانا طفلين في النهائي، لقد لعبنا ضد بعض في إحدى قرى باريس ونحن صغار، ووصلنا الآن لتدريب منتخباتنا الوطنية، وأظن أن ذلك من نوادر القدر أن نلتقى هنا في نهائي بطولة إفريقيا بعد المشوار الكبير الذي عانيناه".

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وتابع: "منذ العام 2014 وحتى الآن حدثت العديد من الأمور لمنتخب الجزائر، وهناك مجموعة من اللاعبين الذين شاركوا في كأس العالم ونستحق التتويج باللقب الآن".

وعن أعمال الشغب من جماهير الجزائر، قال بلماضي: "ما حدث من بعض المشجعين ووفاة البعض أمر يعيق من حماسنا، ونأمل ألا تتكرر الأحداث المؤسفة في أوروبا وفي الخارج".

وشدد بهذا الخصوص: "أوجه رسالة للجماهير المتواجدة هنا، يجب أن نحترم الدولة التي نتواجد بها وعلى الجميع ضبط النفس".

وعن الجماهير المصرية، قال: "لدينا جماهير بالفعل قادمة من الجزائر وهذا أمر كاف بالنسبة لنا، وإذا أرادت الجماهير المصرية الانضمام لنا فمرحبًا بهم، وإذا لم يريدوا فيكفينا جماهيرنا".

تجدر الإشارة أن شريحة من الجماهير المصرية تشجع المنتخب السنغالي، وذلك تعاطفًا مع اللاعب ساديو ماني، زميل محمد صلاح، في صفوف ليفربول الإنجليزي.

وعن لاعب المنتخب رياض محرز، قال بلماضي: "هو لاعب أكثر من رائع، ويقدم كل ما لديه في الملعب، وهو قائد داخل الملعب ويتصرف بناء على ذلك، وهو حجر الزاوية للمنتخب".