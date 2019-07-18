سوق الانتقالات: أتلتيكو مدريد يعزز دفاعه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن ناديا أتلتيكو مدريد وإسبانيول الاسبانيان لكرة القدم الخميس انهما توصلا إلى اتفاق لانتقال مدافع الثاني، ماريو هرموسو، إلى وصيف الدوري الإسباني بموجب صفقة لخمسة أعوام مقابل 29 مليون يورو، إضافة إلى 4 ملايين كمكافآت.
وأفاد أتلتيكو في بيان "توصل أتلتيكو مدريد وإسبانيول إلى اتفاق لانتقال ماريو هرموسو إلى نادينا. لقد وقع المدافع عقدا لخمسة أعوام".
وبحسب نادي إسبانيول تقارب الصفقة "حوالي 25 مليون يورو"، إضافة إلى "4 ملايين كمكافآت بحسب أداء اللاعب، إلى جانب حصة بنسبة 20 بالمئة من أي عملية بيع محتملة في المستقبل".
وعبر المدافع الإسباني عن شعوره خلال حفل تقديمه الرسمي أمام الإعلاميين بالقول "أنا متأثر... إنها فرصة ستسمح لي أن أتطور اكثر كلاعب كرة قدم".
وبوصول هرموسو (24 عاما)، يختم لاعب إسبانيول السابق فصل تعاقد أتلتيكو مع المدافعين، بعد اقل من 24 ساعة من التقديم الرسمي لمدافع توتنهام ومنتخب إنكلترا كيران تريبيير المنتقل إلى نادي العاصمة لمدة ثلاثة مواسم مقابل 22 مليون يورو بحسب تقارير صحافية.
وتدرج هرموسو في صفوف الفئات العمرية لريال مدريد، وارتدى قميص منتخب إسبانيا ثلاث مرات، علما انه سجل أربعه أهداف في 59 مباراة خلال عاميه الماضيين مع إسبانيول بعد ترفيعه للدفاع عن الفريق الأول للنادي الكاتالوني.
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