تعرف على برنامج احتفالية تتويج نادي الشرطة

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد اعلن عن إقامة مباراة الشرطة والكرخ يوم غدٍ الجمعة في موعدها المحدد في الساعة السابعة مساءً والتي ستشهد احتفالية تتويج نادي الشرطة بدرع الدوري الممتاز.

وذكر النادي في بيانه، "جماهير نادي الشرطة العزيزة :



- مباراة الفريق امام الكرخ ستكون في تمام الساعة السادسة من مساء يوم غد الجمعة .- التتويج بدرع الدوري سيكون في تمام الساعة الثامنة مساءً .- في الساعة التاسعة ستقام احتفالية مركزية كبرى بحضور مجموعة من الفنانين بتواجد لاعبي وإدارة النادي والجماهير في ملعب الشعب الدولي .- سيارة احتفالات الفريق تغادر بعد الساعة العاشرة لتجوب شوارع العاصمة بغداد الحبيبة .