تعرف على برنامج احتفالية تتويج نادي الشرطة

2019-07-18 | 17:58
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اعلن نادي الشرطة الرياضي، برنامج احتفالية التتويج بالدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، بعدما ضمن لقب الدوري العراقي الممتاز للمرة الخامسة في تأريخه.
وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد اعلن عن إقامة مباراة الشرطة والكرخ يوم غدٍ الجمعة في موعدها المحدد في الساعة السابعة مساءً والتي ستشهد احتفالية تتويج نادي الشرطة بدرع الدوري الممتاز.
وذكر النادي في بيانه، "جماهير نادي الشرطة العزيزة :
- مباراة الفريق امام الكرخ ستكون في تمام الساعة السادسة من مساء يوم غد الجمعة .
- التتويج بدرع الدوري سيكون في تمام الساعة الثامنة مساءً .
- في الساعة التاسعة ستقام احتفالية مركزية كبرى بحضور مجموعة من الفنانين بتواجد لاعبي وإدارة النادي والجماهير في ملعب الشعب الدولي .
- سيارة احتفالات الفريق تغادر بعد الساعة العاشرة لتجوب شوارع العاصمة بغداد الحبيبة .
وذكر النادي في بيانه، "جماهير نادي الشرطة العزيزة :
- مباراة الفريق امام الكرخ ستكون في تمام الساعة السادسة من مساء يوم غد الجمعة .
- التتويج بدرع الدوري سيكون في تمام الساعة الثامنة مساءً .
- في الساعة التاسعة ستقام احتفالية مركزية كبرى بحضور مجموعة من الفنانين بتواجد لاعبي وإدارة النادي والجماهير في ملعب الشعب الدولي .
- سيارة احتفالات الفريق تغادر بعد الساعة العاشرة لتجوب شوارع العاصمة بغداد الحبيبة .
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