مسلسل انتقال نيمار مستمر.. يوفنتوس يعرض ديبالا ومبلغاً من المال

2019-07-18 | 17:49
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واكد برنامج "شيرنجويتو" الإسباني، أن "يوفنتوس بالفعل دخل في مفاوضات مع باريس سان جيرمان، بعد توصل والد اللاعب بالبيانكونيري".
وأشارت التقارير إلى أن "باريس لن يكون لديه مانع من رحيل نيمار إلى يوفنتوس، بدلًا من عودته لبرشلونة، في ظل الأجواء المتوترة بين الطرفين".
وبينت التقارير، أن "عرض يوفنتوس سيكون تقديم باولو ديبالا كجزء من الصفقة بالإضافة لمبلغ مالي، من أجل الظفر بخدمات نيمار".
وفي إيطاليا، يشيرون إلى أن الصفقة ليست فقط من أجل التتويج بدوري الأبطال وهو هدف يوفنتوس الأساسي، ولكن تسويقيه في المقام الأول، بتواجد نيمار بجانب كريستيانو رونالدو في فريق واحد.
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