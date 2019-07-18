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كشف موقع "ميرور" البريطاني عن قيام أطباء باستخراج 33 قطعة"خردة" من معدة شاب، بما في ذلك أدوات حلاقة وسكاكين ومفك براغ، بعد أن اشتكى من ألم شديد في بطنه.
وأخبرت الأم البالغة من العمر 30 عاما، الطاقم الطبي في MPN Khare بـ تشاتاربور في الهند، أن ابنها كان "يأخذ أي شيء ويأكله، ولكننا فوجئنا عندما علمنا أن بإمكانه ابتلاع مثل هذه الأشياء الخطرة أيضا".
ويعتقد الأطباء أن الرجل قد يعاني من "فساد الشهية"، وهو اضطراب في الأكل يتسبب في استهلاك المصابين لأشياء حادة، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".
وبحسب ما ورد، قال الجراح الذي أجرى العملية إنه صدم لدى عثوره على كل هذه "الخردة" في أحشاء الرجل المصاب.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: لن تتوقعوا ما عثر عليه الأطباء داخل معدة مريض... الأمر صادم! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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