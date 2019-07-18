بالصور: لن تتوقعوا ما عثر عليه الأطباء داخل معدة مريض... الأمر صادم!

وذكرت التقارير الواردة أن يوغيش ثاكور، عانى أيضا من وجود مواد بلاستيكية في بطنه، بعد نقله إلى المستشفى لإجراء فحص الأشعة السينية.

وأخبرت الأم البالغة من العمر 30 عاما، الطاقم الطبي في MPN Khare بـ تشاتاربور في الهند، أن ابنها كان "يأخذ أي شيء ويأكله، ولكننا فوجئنا عندما علمنا أن بإمكانه ابتلاع مثل هذه الأشياء الخطرة أيضا".