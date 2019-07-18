اخبار العالم

بالصور: لن تتوقعوا ما عثر عليه الأطباء داخل معدة مريض... الأمر صادم!

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

كشف موقع "ميرور" البريطاني عن قيام أطباء باستخراج 33 قطعة"خردة" من معدة شاب، بما في ذلك أدوات حلاقة وسكاكين ومفك براغ، بعد أن اشتكى من ألم شديد في بطنه.
وذكرت التقارير الواردة أن يوغيش ثاكور، عانى أيضا من وجود مواد بلاستيكية في بطنه، بعد نقله إلى المستشفى لإجراء فحص الأشعة السينية.

وأخبرت الأم البالغة من العمر 30 عاما، الطاقم الطبي في MPN Khare بـ تشاتاربور في الهند، أن ابنها كان "يأخذ أي شيء ويأكله، ولكننا فوجئنا عندما علمنا أن بإمكانه ابتلاع مثل هذه الأشياء الخطرة أيضا".

 

 

Advertisements
وكان على السيد ثاكور إجراء عملية جراحية بعد اكتشاف الأجسام الحادة في معدته، وسيتلقى أيضا مساعدة نفسية، وفقا للتقارير.

ويعتقد الأطباء أن الرجل قد يعاني من "فساد الشهية"، وهو اضطراب في الأكل يتسبب في استهلاك المصابين لأشياء حادة، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".

 

 

وقال الأطباء أيضا إن ثاكور عانى من تغير في الحالة العقلية: تغيرات عامة في وظائف المخ، أو عيوب في التفكير.

وبحسب ما ورد، قال الجراح الذي أجرى العملية إنه صدم لدى عثوره على كل هذه "الخردة" في أحشاء الرجل المصاب.

 


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: لن تتوقعوا ما عثر عليه الأطباء داخل معدة مريض... الأمر صادم! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا