واشنطن تعلن فرض عقوبات على عراقيين اثنين

اعلنت الولايات المتحدة الاميركية، الخميس، عن فرض عقوبات على عراقيين اثنين.
ونقلت "سكاي نيوز عربية"، عن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس قوله، إنه "تم فرض عقوبات على اثنين من قادة الميليشيات الموالية لإيران في العراق"، على حد قوله.
وتفرض الولايات المتحدة الاميركية بين فترة واخرى عقوبات على مختلف الشخصيات والكيانات في عدد من دول العالم.
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