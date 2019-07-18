دمعة فابتسامة... صور تعكس الواقع المرير الذي نعيشه!

أتتذكرون المصور التركي المبدع أوغور غالن؟ هل تذكرون صوره "القاسية" التي اشتهر بها؟ ها هو من جديد ينشر صور مؤثرة تعكس الفوارق الصادمة في حياة البشر.

أوغور غالن هو مصور تركي ينشر بشكل منتظم صور على حسابه الخاص في انستغرام وقد اشتهر كونه يعدلها بتقنية الفوتوشوب ويجمع بين الحياة والموت، بين الحرب والسلام، وبين الفرح والقساوة...

صور متناقضة بين السلم والحرب، تحظى بإعجاب آلاف المتابعين على انستغرام، اذ ان معظمها يتخطى الـ 100 ألف نسبة اعجاب.

ويُجمع جميع متابعيه على ضرورة تسليط الضوء على هذا الواقع المرير والأليم الذي نعيشه، خصوصا وأن أوغور يسلط الضوء في أكثر الأحيان على نمط حياة الأطفال الذين يعيشون في أماكن آمنة وسليمة ومستقرة ومليئة بالرفاهية، ويقارنها بواقع الأطفال المشردين والفقراء الذين يعيشون الحرب وويلاتها... ورغم براءتهم فإن قساوة الحياة ترمي بثقلها عليهم.

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وفي التالي نستعرض اليكم مجددا، بعض من الصور التي نشرها هذا الفنان، عسى أن تحرك الرأي العام، أو بالأحرى أصحاب السلطة والنفوذ...