المئات يتظاهرون شمال ذي قار للمطالبة بالخدمات وتوفير فرص عمل

وقال مراسل الخليج 365 في المحافظة، إن المئات من المواطنين جددوا، عصر اليوم، تظاهراتهم في قضاء الرفاعي شمال ذي قار، مبينا أن المتظاهرين يطالبون بتوفير الخدمات وفرص عمل للعاطلين.

وأضاف المراسل الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن من ضمن مطالب المتظاهرين إقالة الحكومة المحلية بشقيها التنفيذي والتشريعي.