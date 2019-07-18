واشنطن تفرض عقوبات على قائدي مليشيا تدعمها إيران بالعراق‎‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، عقوبات على اثنين من قائدي المليشيات التي تدعمها إيران في العراق، بالإضافة إلى محافظين اثنين سابقين، لارتكابهم انتهاكات خطيرة ضد حقوق الإنسان وعمليات فساد.

وأوضحت الوزارة أن الشخصيات الأربعة هم ريان الكلداني قائد اللواء 40 ووعد قادو قائد اللواء 30، إلى جانب اثنين آخرين من المحافظين العراقيين السابقين، وهم نوفل حمادي السلطان محافظ نينوي السابق، وأحمد الجبوري محافظ صلاح الدين.





وأضافت الوزارة الأمريكية، في بيان، أن القرار جاء بموجب الأمر التنفيذي (EO) 13818، الذي يستهدف مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفساد.

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وقال سيغال ماندلكر، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية الأمريكية إن: "واشنطن تتخذ إجراءات ضد أربعة أشخاص في العراق متورطين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو فساد".





وأضاف: "سنستمر في مساءلة الأشخاص المرتبطين بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك اضطهاد الأقليات الدينية، والمسؤولين الفاسدين الذين يستغلون مناصبهم من الثقة العامة لتصفيف جيوبهم وتخزين السلطة على حساب مواطنيهم".