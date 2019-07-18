مقتل 6 جنود في هجوم إرهابي شمال نيجيريا

قتل 6 جنود نيجيريين في كمين نصبه عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا.

وقال مصدران عسكريان لوكالة فرانس برس إن الإرهابيين فتحوا النار على عربة دورية أمس الأربعاء بالقرب من قرية جاكانا على بعد 30 كلم من مدينة مايدوجوري، ما أدى إلى مقتل جميع الجنود الذين كانوا على متنها.

وذكر المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما: "فقدنا 6 عسكريين في الكمين من بينهم كولونيل".

وكان الجنود في طريقهم إلى مايدوجوري من داماتورو، عاصمة ولاية يوبي المجاورة، عندما هاجمهم إرهابيون عند نحو الساعة 16,20 ت غ، بحسب المصدر.

وقال المصدر الثاني إن "العربة المسلحة التي كان يستقلها الجنود دُمرت".

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وعقب الكمين هاجم إرهابيون قاعدة عسكرية خارج جاكانا في 7 شاحنات مزودة بمدافع رشاشة واشتبكوا مع الجنود في معركة استمرت ساعة، بحسب المصدرين.

وتم صد الهجوم وتخلى الإرهابيون عن أسلحتهم وإحدى عرباتهم وفروا من المكان.

وجاء الهجوم بعد أن طالب قائد الجيش النيجيري في المنطقة الشمالية الشرقية المسلحين بالقاء أسلحتهم وإلا تم القضاء عليهم.

وقال الجنرال عبد المالك بولاما بيو للصحفيين في مايدوجوري إن على الإرهابيين إلقاء أسلحتهم أو الاستعداد لمواجهة شرسة معي"، فيما لم يؤكد الجيش النيجيري الهجمات رسميا.

وشهدت الطريق بين مايدوجوري وداماتورو البالغ طولها 120 كلم هجمات متكررة على قواعد الجيش والأسواق في قرى مثل جاكانا نفذها تنظيم داعش الإرهابي في غرب أفريقيا وحركة بوكو حرام.

وقتل أكثر من 27 ألف شخص وأجبر نحو مليونين على الفرار بعد نحو عقد من التمرد في شمال شرق نيجيريا والذي امتد إلى النيجر وتشاد والكاميرون المجاورة.