بريطانيا تطالب بوقف هجمات الحوثيين على السعودية فورا

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العين الإخباريةالخميس 2019/7/18 06:47 م بتوقيت أبوظبي
مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة كارين بيرس
أدانت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة الهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية على المطارات والمنشآت المدنية في السعودية.
وقالت كارين بيرس، خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في اليمن، عقدت، الخميس، إن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية السعودية تقلص الثقة وتضر بالعملية السياسية، ويجب وقفها فورا.
ودعت مندوبة بريطانيا المليشيات الإرهابية لوقف عمليات الإعدامات التي تنفذها ضد المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في الأماكن التي تسيطر عليها.
وخلال كلمته أمام جلسة للأمم المتحدة، أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث عن قلقه إزاء الهجمات الحوثية على منشآت مدنية وبنى تحتية في السعودية.
وقال جريفيث إن "مدينة الحديدة هي البوابة المحورية لعملية السلام في اليمن"، مشيرا إلى أن التقدم في ملف الحديدة سيسمح للأمم المتحدة بالتركيز على العملية السياسية، خاصة أن الوضع في اليمن لا يحتمل أي تأجيلات لحل الأزمة.
وتطرق إلى جولته الأخيرة، مؤكداً أنه لمس رغبة المسؤولين اليمنيين في التوصل إلى حل سياسي للأزمة في بلادهم، مشيرا إلى أن جميع الأطراف أكدت التزامها ببنود اتفاق ستوكهولم فيما يخص مدينة الحديدة.
من جانبه، اتهم منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك مليشيا الحوثي بإعاقة وصول المساعدات الإنسانية باليمن.
وأكد لوكوك أن الحوثيين يواصلون هجماتهم على المنشآت المدنية في السعودية.
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