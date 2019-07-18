أمريكا تطالب إيران بوقف إمداد مليشيا الحوثي بالأسلحة

طالب مندوب أمريكا لدى الأمم المتحدة، جوناثان كوهين، إيران بالتوقف عن إمداد المليشيات الحوثية بالأسلحة التي تضر بالأمن الإقليمي.

وفي كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول اليمن، الخميس، عبر "كوهين" عن قلق واشنطن من زيادة الهجمات الحوثية على السعودية.

وأعرب المندوب الأمريكي عن خيبة أمل بلاده من عمليات الإعدام التي تنفذها مليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء.

وأبدى قلقه من زيادة خطر المجاعة في اليمن، مديناً محاولات الحوثيين غير المبررة لعرقلة المساعدات الإنسانية.

أما مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتر، فأدان بشدة الهجمات الحوثية على السعودية، مؤكداً أن تلك الاعتداءات غير مقبولة ويجب أن تتوقف فورا.

وأشار إلى أن إعادة الانتشار في الحديدة سيكون فرصة لخفض التصعيد في اليمن، وتمهيد الطريق لوجود تسوية سياسية.

وقال ديلاتر: "إن الحل العسكري في اليمن يجب ألا يكون خيارًا للتسوية".

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من جانبه، أكد مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة، السفير منصور العتيبي، أنه لا يجد حل عسكري للأزمة التي يشهدها اليمن.

وعبر المندوب الكويتي عن إدانة بلاده لاستمرار الاعتداءات التي تتعرض لها السعودية من قبل مليشيا الحوثي.

وأضاف: "الهجمات الحوثية على السعودية تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني".

كما أشاد بجهود الحكومة اليمنية في دفع رواتب الموظفين وفتح الطرق للمساعدات الإنسانية رغم التحديات الصعبة.





كان المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، أعرب في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي عن قلقه إزاء الهجمات الحوثية على منشآت مدنية وبنى تحتية في السعودية.

كانت مليشيا الحوثي الانقلابية، قد كثفت الأربعاء، هجماتها الإرهابية على المناطق السكنية بعدد من المحافظات اليمنية، وذلك عشية جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في اليمن.

وأسقطت الدفاعات الجوية للتحالف العربي 4 طائرات حوثية مسيرة، حاولت استهداف المرافق المدنية والمناطق المأهولة جنوبي السعودية.

وتزامنت الهجمات الإرهابية الحوثية مع زيارة يجريها المبعوث الأممي مارتن جريفيث إلى صنعاء، من أجل إحياء اتفاق ستوكهولم المتعثر، وذلك لعرقلة تحركاته وإرباك جهود السلام.