انت الان تتابع تركيا تعبر عن "قلقها" من قرار أمريكا استبعادها من برنامج إف-35 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أجزاء من منظومة الدفاع الجوي الروسي إس-400 لدى وصولها إلى قاعدة قرب أنقرة

ذكرت محطة سي.إن.إن ترك أن المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر عن ”قلق“ بلاده يوم الخميس من قرار واشنطن استبعاد تركيا من برنامج المقاتلات إف-35 وذلك خلال اتصال هاتفي مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون.

وقالت الولايات المتحدة يوم الأربعاء إنها ألغت مشاركة تركيا في البرنامج بعد تسلمها أجزاء من منظومة صواريخ إس-400 الدفاعية الروسية.

ونقلت المحطة عن إبراهيم كالين المتحدث باسم أردوغان قوله إن العلاقات بين أنقرة وواشنطن، العضوين في حلف شمال الأطلسي، لا يمكن أن تبقى جيدة في ظل مثل تلك الإملاءات المفروضة من جانب واحد.