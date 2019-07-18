نائب ترامب: سنفرض عقوبات على اثنين من قادة الميليشيات المرتبطة بإيران في العراق

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

قال مايكل ريتشارد بنس نائب الرئيس الأمريكي، إن واشنطن ستفرض عقوبات على اثنين من قادة الميليشيات المرتبطة بإيران في العراق.

وأضاف في تصريحات اليوم الخميس، أن واشنطن لن تبقى مكتوفة اليدين بينما تنشر الميليشيات المدعومة من إيران الإرهاب.

وطالت العقوبات الأمريكية محافظي صلاح الدين ونينوى السابقين.