الان تتابع نائب ترامب: سنفرض عقوبات على اثنين من قادة الميليشيات المرتبطة بإيران في العراق والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
قال مايكل ريتشارد بنس نائب الرئيس الأمريكي، إن واشنطن ستفرض عقوبات على اثنين من قادة الميليشيات المرتبطة بإيران في العراق.
وأضاف في تصريحات اليوم الخميس، أن واشنطن لن تبقى مكتوفة اليدين بينما تنشر الميليشيات المدعومة من إيران الإرهاب.
وطالت العقوبات الأمريكية محافظي صلاح الدين ونينوى السابقين.
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